Servidores da Fundação Casa aprovam estado de greve

Os servidores da Fundação Casa aprovaram em assembleia-geral realizada no dia 24 em formato híbrido, presencialmente no auditório do Sindicato dos Padeiros em São Paulo e também on-line, o estado de greve, mantendo a continuidade das negociações salariais para 2025.

A decisão reflete a insatisfação com os termos apresentados até o momento pela Fundação Casa e pelo Governo do Estado de São Paulo. Segundo Waldir Teixeira, diretor financeiro do sindicato (Sitsesp), a categoria busca um reajuste real e valorização de 5%, totalizando 10,5% de aumento salarial. ele diz que o governo atual não ofereceu reajuste algum.

Foram deliberados quatro pontos principais: a rejeição da proposta atual, a continuidade das negociações, a aprovação do estado de greve e a autorização para que o sindicato celebre um Acordo Coletivo de Trabalho com as cláusulas acordadas até aqui.