Sesc Franca promove Semana Mundial do Brincar até domingo 1º

Brincadeiras populares: A brincante Lucilene Silva irá conduzir uma série de brincadeiras atemporais e populares para as crianças. Essa oficina é divida em dois públicos, no domingo, 1°, às 10 horas, as brincadeira são voltadas para crianças de até 2 anos de idade. Já no sábado, 31 e no domingo, 1°, às 19 horas, as brincadeiras são voltadas para as demais idades, com brincadeiras mais "radicais". Para essas oficinas é necessário chegar 30 minutos antes para garantir uma senha de participação, que pode ser retirada no Espaço Brincar na unidade.