Homem cai em tinta, agride funcionários e joga cones no córrego

Um motociclista de 29 anos caiu ao passar por cima da tinta fresca usada na pintura de sinalização da avenida Dr. Hélio Palermo, no início da madrugada desta sexta-feira, 30, em Franca. Após a queda, partiu para a agressão contra trabalhadores da obra.

Segundo o boletim de ocorrência, equipes realizavam a pintura no solo da via, devidamente sinalizada com cones e interditada para garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas. No entanto, o motociclista ignorou a sinalização, furou a barreira e, ao passar sobre a tinta ainda molhada, perdeu o controle da moto e caiu.

O que poderia ter terminado com apenas escoriações se tornou uma grande confusão. Segundo os funcionários, após a queda, o homem se levantou exaltado, recusou ajuda e passou a agredir verbalmente e fisicamente os trabalhadores.