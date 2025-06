Semana do Meio Ambiente tem ações em escolas e nos parques

A programação da Semana do Meio Ambiente segue intensa nos parques da cidade. Nos dias 2, 3 e 4, alunos da Creche "Suely Salomão" participam de uma dinâmica sensorial no Jardim Zoobotânico, chamada “Adivinha o que é?”. Nesta segunda-feira, às 11h, ocorre uma oficina de compostagem no Parque dos Trabalhadores, organizada pela Diocese de Franca, voltada para os alunos da Pastoral do Menor e suas famílias.

Entre os destaques, está o projeto “A Escola é de Todos – Juntos pelo Meio Ambiente”, desenvolvido pela EMEB "Profª Luzinete Cortez Balieiro", no Jardim Palestina. Durante três semanas, alunos e moradores participam de atividades que incluem contação de histórias, rodas de conversa, palestras, produção de materiais recicláveis e folhetos educativos. O projeto, que termina no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, terá uma caminhada pelo bairro às 10h, além da instalação de lixeiras seletivas e uma exposição dos trabalhos nos muros da escola.

Franca realiza, a partir desta segunda-feira, 2, a Semana do Meio Ambiente, com atividades que se estendem até sábado, dia 7, nos parques da cidade e nas unidades escolares. A programação envolve oficinas, trilhas, atividades educativas, caminhada, plantio de mudas e ações de sensibilização sobre sustentabilidade.

Nos dias seguintes, estão programadas trilhas ecológicas com o grupo do Citi Lions Sobral, do Jardim Redentor, onde os participantes recolherão materiais da natureza para a produção de uma obra de arte.

Na quinta-feira, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, haverá uma série de atividades. Pela manhã, os alunos da EMEB "Valeriano Gomes do Nascimento", do City Petrópolis, realizam ações no núcleo “Fazendo Arte com a Natureza”, no Zoobotânico. À tarde, alunos da Escola Estadual "Prof. José dos Reis Miranda Filho" participam de uma trilha sensorial no mesmo local. Além disso, acontece um mutirão de limpeza e revitalização no acesso ao Parque Ecológico "Dr. João Roberto Corrêa" e no próprio Parque dos Trabalhadores, dentro da proposta “Cuidar para Florescer”.

Na sexta-feira, 6, os alunos da Escola Estadual "Prof. Sérgio Leça Teixeira", do Jardim Aeroporto 3, participam da ação “Sementes ao Vento”, produzindo e lançando bombas de sementes com argila e sementes nativas, contribuindo para o reflorestamento das áreas do parque.