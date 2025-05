Programa Leite Fluido beneficia 1.300 crianças vulneráveis

A Secretaria de Saúde de Franca desenvolve atualmente o programa Leite Fluido, que atende 1.300 crianças de 6 meses a 2 anos em situação de vulnerabilidade social, acompanhadas pela rede pública de saúde. A iniciativa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento físico e nutricional dessas crianças.

As famílias contempladas recebem, uma vez por mês, uma cartela com 20 tickets, que podem ser trocados por 1 litro de leite cada, em pontos de entrega cadastrados no comércio local.

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde e envolve o acompanhamento nutricional e de saúde das crianças pelas equipes multiprofissionais das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), promovendo ações de prevenção e promoção da saúde.