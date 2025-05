Mortos em acidente na Ronan Rocha ainda não foram identificados

A Polícia Civil de Itirapuã ainda não identificou os corpos dos dois homens que estavam em um Fiat Argo alugado, que bateu frontalmente contra uma carreta na tarde desta quinta-feira, 29, na rodovia Ronan Rocha, em Itirapuã, na região de Franca.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro foi alugado na Localiza, mas tanto o locador quanto o passageiro ainda não foram identificados.

Com a força do impacto da colisão frontal, o carro ficou completamente destruído. Devido ao carro ter ficado retorcido na cabine, o trabalho do Corpo de Bombeiros levou aproximadamente quatro horas para retirar as vítimas das ferragens.