Idoso morre no PS à espera de vaga em hospital de Franca

A equipe do GCN buscou o posicionamento da Santa Casa de Franca sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.

O Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), órgão do Governo do Estado, é responsável pelo gerenciamento e pela liberação de leitos do SUS (Sistema Único de Saúde).

Antônio foi sepultado às 14h desta quinta-feira, 29, no cemitério Santo Agostinho.