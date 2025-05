Sesi Franca tenta nova vitória contra Flamengo no Rio de Janeiro

Sesi Franca e Flamengo disputam, nesta quinta-feira, 29, às 20h, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, o terceiro confronto do playoff das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe de Franca, comandada por Helinho Garcia, tenta uma nova vitória na casa do rival. Na partida anterior, disputada no Rio, o Franca igualou a série em 1 a 1, após tropeço em casa.

O ala Didi, cestinha do time paulista no último confronto, com 22 pontos, diz que é importante controlar o jogo defensivamente para obter a vitória. “O jogo é muito importante e a gente precisa repetir o nosso ritmo defensivo que impomos no jogo 2. Quando a gente impõe nosso ritmo desde o começo e foca naquilo que a gente traçou, a gente consegue sair com a vitória”.

O técnico Helinho Garcia também ressalta o desempenho do setor defensivo aplicado na partida passada e espera reeditar a forte marcação nesta quinta-feira. “Nós tivemos uma defesa bem mais consistente do que no primeiro jogo e, a partir disso, tivemos um percentual bom no ataque. Então, acho que passa por isso, manter essa consistência e corrigir detalhes que já conversamos. Além, claro, de partir com tudo para fazermos uma grande partida e buscar a segunda vitória na série”.