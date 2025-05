Homem asfixia, queima corpo da mulher e é condenado a 29 anos

Um crime brutal, marcado por violência, crueldade e reincidência. Kaio Ignácio Rocha, de 28 anos, foi condenado a 29 anos e 2 meses de prisão em regime fechado, após ser considerado culpado pelo feminicídio qualificado da própria companheira, Sara Cristina Candeias Carvalho, de 24 anos, no Jardim Aeroporto II, zona sul de Franca. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, 29.

O crime foi o desfecho de um ciclo de agressões, que já havia se manifestado de forma grave no dia 6 de janeiro de 2024, quando o acusado tentou matar a vítima com facadas e por asfixia. Naquela ocasião, a agressão só não terminou em morte porque foi interrompida pela própria irmã do réu, que chegou a tempo de salvar a mulher. Mesmo assim, a vítima, que tinha filhos, acabou reatando com o agressor.

No dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 6h30 da manhã, o pior aconteceu. Segundo o Ministério Público, o homem matou a companheira por asfixia, utilizando um fio elétrico, em um ambiente onde uma criança estava presente, o que agrava ainda mais o crime.