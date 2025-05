Estevão cancela visita à Franca após convocação para a seleção

O vídeo com o pronunciamento do jogador foi publicado nas redes sociais da igreja. Estevão explica que o motivo do cancelamento de sua participação é a convocação para a seleção brasileira. "Infelizmente, não poderei estar presente na celebração do aniversário da Igreja IVE do Evangelho no dia 2, pois, juntamente com minha família, recebemos a notícia de minha convocação para a Seleção Brasileira. Estarei representando o país nesta data FIFA com imensa alegria. Infelizmente, não poderei comparecer à igreja devido a este compromisso com a Seleção".

O craque francano Estevão Willian, jogador do Palmeiras, anunciou nesta quarta-feira, 28, que não estará em Franca na segunda-feira, 2, como era esperado. Ele participaria de um evento em comemoração ao primeiro aniversário da IVE (Igreja Visão do Evangelho), no Jardim Primavera, na região Sul da cidade.

A igreja também postou uma mensagem desejando sucesso ao atleta na seleção e informou que ele participará por videoconferência. “Mesmo à distância, Estevão participará do evento por videoconferência, partilhando um lindo testemunho de fé e superação que, com certeza, abençoará a todos os presentes”, disse a instituição em nota.

A programação de aniversário da igreja inicia nesta sexta-feira, 30, e vai até segunda-feira. No dia do encerramento, o evento contará com a presença de pastores, do cantor gospel Régis Danese e do ex-goleiro da Chapecoense, Jackson Follmann, um dos sobreviventes do acidente aéreo da equipe em 2016.

Clima de despedida

Estevão está em clima de despedida do Palmeiras. Após a participação da equipe no Mundial de Clubes, no meio deste ano, o craque se apresentará ao Chelsea, da Inglaterra. A família já esteve em Londres para alugar um apartamento próximo ao estádio do Chelsea.