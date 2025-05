Mesmo com novos leitos, 48 pacientes seguem na fila por vaga

Além dessa alta taxa de ocupação, há 42 pacientes no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), sendo 39 de Franca e 3 de municípios vizinhos, aguardando uma vaga. A Santa Casa de Franca também possui uma fila interna, com seis pacientes que já foram atendidos, mas seguem esperando leitos de internação.

Atualmente, dos 47 leitos de UTI adulto disponíveis na cidade, 44 estão ocupados. A situação é ainda mais grave na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal (UCINco/UCINca), que está com ocupação total, os 18 leitos estão com pacientes. A UTI infantil e a ala de pediatria estão com 20 dos 24 leitos ocupados, e a maternidade registra 34 dos 36 leitos ocupados.

Entre os casos que refletem o drama vivido por quem depende do SUS (Sistema Único de Saúde), está o de Edson Rogério Dias, de 49 anos. Na última sexta-feira, 23, Edson buscou atendimento na UPA do Jardim Anita, com fortes dores abdominais. Após exames laboratoriais, os resultados indicaram alterações preocupantes no fígado. No sábado, 24, ele foi internado imediatamente.

Apesar da gravidade do quadro, até o momento os médicos não conseguiram concluir o diagnóstico. As suspeitas incluem hepatite, pedra na vesícula com possível obstrução grave e até infecção no pâncreas. A família foi informada de que é necessário um exame de ultrassonografia, que não está disponível na unidade. O paciente precisa ser transferido para a Santa Casa de Franca, mas a vaga ainda não foi liberada.

Diante do quadro crítico, os familiares se ofereceram para custear o exame em uma clínica particular, mas a equipe da UPA não autorizou sua saída, considerando que o estado de saúde não permite deslocamento seguro. Edson está há cinco dias aguardando a transferência para a Santa Casa, sofrendo com dores intensas e apresentando sinais claros de agravamento, como icterícia nas mãos e no rosto.