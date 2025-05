Morre José Alberto Borges, prefeito de Sacramento por três vezes

Sacramento (MG) sofre a perda de José Alberto Bernardes Borges, de 84 anos, que morreu na madrugada desta quinta-feira, 29. Ex-prefeito da cidade a 100 km de Franca, ele passava por tratamento de um câncer agressivo. Morreu dormindo em sua casa.

Zé Alberto, como era conhecido, foi político filiado ao PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), tendo sido prefeito de Sacramento em três oportunidades - 1971-1973, 1977-1982 e 1989-1992 -, além de ter sido vereador em 1963.

José Alberto foi uma figura muito atuante na história do município mineiro, tendo criado o brasão e a bandeira do local, além de ter sido destaque na área social, com trabalhos realizados em prol da Santa Casa e do bairro João XXIII.