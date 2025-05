Infestação de pombos preocupa alunos em escola de Rifaina

Moradores de Rifaina, municipio a 70 quilômetros de Franca, estão preocupados com um problema que se arrasta há anos na Escola Estadual "Henriqueta Rivera Miranda": a infestação de pombos. Pais, alunos e funcionários relatam que a presença constante das aves representa não só um incômodo, mas um risco sério à saúde.

As denúncias não são recentes. Segundo relatos, os pombos circulam livremente pela escola, sujando escadas, corrimãos e até os bebedouros. Alunos já foram atingidos por fezes das aves durante as aulas, na saída e, principalmente, na hora do almoço.

“Teve vez que pediram pra gente não colocar a mão no corrimão da escada porque estava sujo de fezes de pombos. Isso acontece desde sempre, mas esse ano está fora do normal”, conta uma aluna, que prefere não se identificar.