Foragido: Ageu matou homem a facadas e é 'caçado' pela polícia

O crime aconteceu quando Luiz Guilherme foi até a casa da ex-mulher, na rua Ângelo Natal, para buscar a filha, fruto do relacionamento dos dois. No local, houve uma discussão entre ele e Ageu, atual companheiro da mulher.

A polícia está à procura de Ageu Misael Freitas Macedo, de 27 anos, condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Luiz Guilherme Donizete Santos, de 33 anos. O crime, cometido com extrema violência, ocorreu no dia 22 de agosto de 2021, no bairro Jardim Luiza II, em Franca.

Armado com uma enxada, Ageu partiu para cima de Luiz e ambos entraram em luta corporal. Tentando encerrar o conflito, Luiz tentou entrar no carro, onde estava sua atual companheira, que na época estava grávida, mas foi surpreendido com golpes de faca. Mesmo ferido, ele saiu do veículo e tentou fugir, mas caiu na rua, onde foi brutalmente esfaqueado até a morte.

Após o crime, Ageu fugiu em um veículo e, dias depois, se apresentou na Delegacia da Polícia Civil.

As informações repassadas à reportagem indicam que Ageu já morou em diversas cidades, o que dificulta sua localização. Ele é natural de Várzea da Palma, em Minas Gerais, e já residiu também em Passos (MG), São José da Bela Vista, além de Franca.