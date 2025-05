Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Nome: Cleusa Maria Barcelos Idade: Não informado Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5 Funerária: Nova Franca Local do Sepultamento: Cemitério Santo Agostinho Horário previsto do sepultamento: 9h

Nome: João de Deus Braga Idade: Não informada Local do velório: Velório Municipal de Frutal Funerária: Nova Franca Local do Sepultamento: Cemitério Municipal de Frutal Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Antônio Felisberto

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do Sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Eloi Pedroso de Oliveira Souza

Idade: 79 anos

Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do Sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Antônio do Prado Filho

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente de Paulo, sala 11

Funerária: Santa Bárbara

Local do Sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h