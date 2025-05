Seis carros se envolvem em engavetamento em rodovia de Franca

A manhã desta quinta-feira, 29, começou complicada para motoristas que trafegavam pela rodovia Ronan Rocha, em Franca. Um engavetamento envolvendo quatro veículos e outros dois metros a frente, foi registrado próximo à alça de acesso do Jardim Alvorada, no sentido Unifran.

De acordo com informações preliminares, o acidente ocorreu por volta das 7h da manhã, em meio a uma condição de visibilidade bastante prejudicada devido à forte neblina e à garoa que atinge a região desde as primeiras horas do dia.

Equipes da ViaPaulista foram acionadas para sinalizar e organizar o tráfego no trecho, evitando novos acidentes.