Cras Sul debate combate ao abuso de crianças e adolescentes

O Cras (Centro de Referência em Assistência Social) Sul promove nesta sexta-feira, 30, a oficina “Conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes”, em alusão à campanha Maio Laranja. O evento acontece a partir das 9 horas, na sede da unidade, localizada no Jardim Aeroporto I em Franca.

A atividade é voltada, prioritariamente, para adolescentes e mulheres atendidas pelos serviços socioassistenciais, como PAIF (Cras), PAEFI (Creas) e os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A oficina será ministrada pelas assistentes sociais Larissa Gatti Gomes e Aline Cristina da Silva e Melo, com duração até as 10h30, e conta com 20 vagas.

Enquanto as mães participam da oficina, as crianças serão acolhidas por orientadoras, que desenvolverão atividades lúdicas e recreativas. A campanha Maio Laranja foi instituída pela Lei nº 14.432/2022, em referência ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Brasil.