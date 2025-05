Emdef realiza tapa-buracos e reforço da sinalização em Franca

A Emdef (Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca) realizou serviços de tapa-buracos nesta quarta-feira, 28, na Vila Industrial, Jardim Planalto, Parque do Horto, Jardim Tropical, Centro e Jardim Aeroporto III.

Além da recuperação do asfalto, a empresa municipal realizou a pintura da sinalização horizontal nas avenidas Antônio Barbosa Filho, Hélio Palermo e Santa Cruz, além de vias do Distrito Industrial e da Esplanada Primo Meneghetti.

A empresa informa que, nos casos em que há formação de borrachudos (defeito ou falha no revestimento asfáltico), é feita a remoção completa da parte danificada, com substituição da base, nova compactação e aplicação de massa asfáltica. Esse trabalho também foi executado em trechos da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci, especialmente na altura do Jardim Palestina.