Evento em Franca reúne empreendedorismo e consumo consciente

“Na primeira edição, fizemos tudo com muito cuidado, seguindo os protocolos da época, e achamos que só nossa família iria. Mas foram mais de 1.500 pessoas”, relembra Flávia Montalbini, 34 anos, uma das organizadoras. " Hoje temos brechós que vêm de outras cidades, como Barretos, Araras, Lavras e até São Paulo”, conta Flávia, com orgulho.

A 8ª edição do BrechóDay também contará com atrações musicais que contribuirão para o clima descontraído do evento. Um DJ fará discotecagem com discos de vinil ao longo do dia, e o músico Tiago Leitônez marcará presença.

O espaço será pet friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação. A expectativa da organização é receber mais de 1 mil pessoas ao longo do dia.

O evento acontece das 9h às 18h, no Laborcoffee, na avenida Paulo VI, 900, Residencial Paraíso. A entrada é gratuita.