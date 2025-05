Belina fica completamente queimada após pane elétrica em Franca

Um carro pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 28, na rodovia Ronan Rocha, próximo ao trevo com a rodovia Cândido Portinari, em Franca. Ninguém ficou ferido.

Segundo o motorista, o incêndio começou pouco depois de ele abastecer o veículo e entrar na rodovia. Em determinado momento, próximo ao km 34, o carro apresentou pane elétrica. Ele conseguiu parar no acostamento antes que as chamas tomassem conta do automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O veículo, no entanto, foi completamente destruído pelo fogo.