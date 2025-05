Homem que matou mulher queimada vai a júri nesta quinta-feira

Kaio Ignácio Rocha, de 28 anos, será julgado por júri popular nesta quinta-feira, 29, no Fórum de Franca . Ele é acusado de matar a própria mulher, incendiando o corpo, em um crime de feminicídio ocorrido em 22 de maio, no Jardim Aeroporto II.

Em depoimento, ele confessou o assassinato.

O crime

De acordo com o delegado Márcio Murari, responsável pela investigação, Kaio relatou que a briga iniciou após a mulher tentar agredi-lo com um serrote. Ele disse que tentou contê-la e acabou a enforcando. Ao perceber que ela não respirava e estava com as mãos roxas, concluiu que ela havia morrido.

“Ele confessa, diz que durante a noite fizeram uso de drogas e bebidas e acabaram se desentendendo. Pela manhã do dia seguinte, ela pegou alguns objetos cortantes e foi pra cima dele. Ele a segurou, no intuito de desacordá-la, enforcando e a esganando. Quando percebeu, ela já estava sem vida”, afirmou o delegado na época.