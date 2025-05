DER anuncia empresa que realizará obras na Fábio Talarico

Em 19 de maio, a informação foi de que todas as 18 empresas inscritas foram desclassificadas ou inabilitadas, fazendo a licitação fracassar. Segundo a nota, a intervenção seguiria para a fase de recursos, onde as empresas poderiam apresentar justificativas.

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo concluiu, nessa terça-feira, 27, a licitação para contratação da empresa responsável pela recuperação da ponte sobre o rio Salgado, no km 63 da rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), entre os municípios de São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra . A via está interditada desde novembro de 2024, por medida de segurança.

Com a empresa anunciada, as obras devem começar em breve. A previsão para conclusão do projeto é de quatro a seis meses a partir do início.

Tragédia

Com a interdição, motoristas têm buscado rotas alternativas para chegar ao destino. Uma das opções é a vicinal Valdir Canevari, marcada por uma tragédia no dia 20 de fevereiro. Um ônibus que transportava universitários de Franca para casa colidiu com um caminhão entre São José da Bela Vista e Nuporanga. Doze pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Entre os sobreviventes, estão os motoristas dos dois veículos.