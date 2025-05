Homem invade área, vende terrenos e prefeitura manda demolir

A Prefeitura de Pedregulho notificou, via Diário Oficial do Município, na segunda-feira, 26, o morador pela ocupação irregular de área pública na região do Chapadão, onde foram identificadas construções não autorizadas em terreno pertencente ao município.

De acordo com o documento assinado pelo procurador jurídico Rodrigo Pereira Martins, com base em relatório da Guarda Civil Municipal de janeiro deste ano, o notificado deverá demolir todas as estruturas existentes no local, remover entulhos e desocupar completamente a área no prazo de 30 dias corridos, contados a partir desta terça-feira, 27.

A área deverá ser devolvida ao estado original. Caso contrário, a prefeitura poderá executar as medidas compulsoriamente, com cobrança dos custos ao infrator e aplicação de multas.