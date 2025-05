Gaeco denuncia servidores da Prefeitura de Ribeirão Corrente

De acordo com o Ministério Público, entre os anos de 2021 e 2023, agentes públicos instituíram um esquema de fraudes no setor de licitações, direcionando contratações para empresas previamente conluiadas com os servidores. As investigações apontam ainda o uso de "laranjas" para burlar impedimentos legais e viabilizar a empreitada criminosa.

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) ofereceu denúncia à 3ª Vara Criminal da Comarca de Franca contra seis pessoas pela prática de crimes na Prefeitura de Ribeirão Corrente . A denúncia, apresentada em 19 de maio, faz parte das investigações no âmbito da Operação Apáte.

Além da condenação, a denúncia do Ministério Público também requer a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, incluindo danos morais coletivos, no montante de R$ 8,9 milhões - valor este correspondente aos contratos investigados, justamente visando ao ressarcimento do erário.

A operação do Gaeco, com apoio da Polícia Militar em Ribeirão Corrente, ocorreu em abril de 2024. Na ocasião, foram cumpridos nove mandados em diversos locais, incluindo residências de políticos, com a apreensão de equipamentos, celulares e até uma arma de fogo. Agora, o caso será analisado pela Justiça.