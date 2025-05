Homem cai na faixa de rolamento e morre atropelado por caminhão

O homem que morreu atropelado na rodovia MGC-491, próximo a Monte Santo de Minas (MG), foi identificado como Alessandro de Oliveira Barbosa, de 39 anos, morador de Passos (MG), município a cerca de 100 quilômetros de Franca. O acidente aconteceu no sábado, 24.

De acordo com o relato do motorista envolvido, residente em Guaranésia (MG), ele trafegava pela rodovia quando avistou duas pessoas tentando atravessá-la. O caminhoneiro buzinou para alertá-las. A mulher que estava com Alessandro recuou e saiu da pista, mas ele soltou a mão dela, desequilibrou-se e caiu na faixa de rolamento.

O motorista informou que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro, mas chegou sem vida à unidade.