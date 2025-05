Vestibulinho da Etec está com inscrições abertas; veja os cursos

As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de Franca estão com inscrições abertas para o processo seletivo do segundo semestre de 2026. Os interessados podem se inscrever até 10 de junho.

A Etec "Dr. Júlio Cardoso", no Centro de Franca, está com sete opções de cursos técnicos disponíveis, sendo cinco presenciais e dois na modalidade on-line. As opções presenciais são: Contabilidade, Eletrotécnica, Enfermagem, Finanças e Mecânica — cada um com 40 vagas. Já os cursos de Guia de Turismo e Transações Imobiliárias são oferecidos a distância (EaD).

Na Etec "Prof. Carmelino Corrêa Júnior", no bairro City Petrópolis, o curso ofertado é de Agronegócio.