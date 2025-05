Carro é furtado em Franca enquanto o dono fazia fisioterapia

O mestre de obras Elies Henrique da Silva, de 40 anos, teve o carro furtado nesta terça-feira, 28, enquanto fazia fisioterapia devido a um acidente de trabalho. O crime aconteceu na rua Alcina Ribeiro Conrado, no Centro de Franca, e foi flagrado por câmera de segurança. As imagens mostram o suspeito entrando no carro e saindo do local.

Elies havia estacionado o veículo, um Chevrolet Monza, e seguiu a pé até a clínica. Ele contou que, pouco antes, vira dois rapazes dentro de um Peugeot observando a movimentação. "E, olhando, passaram devagar; depois, olhei para trás, e eles estavam me encarando e desceram", relatou.

O crime aconteceu por volta das 10h22. O indivíduo, com o moletom sobre a cabeça, abriu o carro, entrou e saiu com o veículo, como mostram as imagens. Ele suspeita que os homens que viu pouco antes possam estar envolvidos no furto.