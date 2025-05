Outback Franca divulga abertura com investimento de R$ 5 milhões

Uma das aberturas mais aguardadas pelos francanos já tem data marcada. A primeira unidade do Outback Steakhouse na cidade será inaugurada no dia 2 de junho, no Franca Shopping. A chegada da rede de restaurantes, famosa pelo cardápio inspirado na culinária australiana, marca um investimento de R$ 5 milhões na economia local.

Reconhecida por pratos icônicos como a Bloomin’ Onion - a tradicional cebola empanada em formato de flor - e a Ribs on the Barbie - costela suína ao molho barbecue -, a marca aposta em Franca como parte de sua estratégia de expansão no interior paulista.

A unidade francana será a 184ª loja do Outback no Brasil e traz um novo conceito arquitetônico, chamado de “Outback do futuro”. O ambiente foi pensado para oferecer uma experiência mais moderna, acolhedora e imersiva, com cores vibrantes, elementos que remetem à fauna e flora australianas e um bar central que remete a um jipe no deserto — com o número da unidade e faróis que se acendem ao entardecer.