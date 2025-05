Sesi Franca abre promoção ‘relâmpago’ para jogo contra o Flamengo

Após a vitória sobre o Flamengo no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 27, pela segunda partida das semifinais do NBB, o Sesi Franca garantiu o quarto duelo da série melhor de cinco jogos no "Pedrocão", em Franca, neste domingo, 1º, às 11h.

Com isso, o clube francano lançou uma promoção "relâmpago" para a próxima partida em casa. O torcedor tem prazo para adquirir seu ingresso até as 23h59 desta quarta-feira, 28, aos valores de R$ 30 arquibancadas e R$ 60 numeradas.

A delegação francana segue no Rio de Janeiro. As duas equipes voltam a jogar pelo playoff nesta quinta-feira, 29, às 20h, novamente no ginásio do Tijuca. Quem vencer vem para o jogo do Pedrocão com possibilidade de fechar a série. Se necessário, o quinto confronto será no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, 3.