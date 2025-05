Franca: frei convoca fiéis a doarem frangos para quermesse

Em prol da Quermesse Franciscana, que irá ocorrer entre os dias 12 e 15 de junho, no Convento Santa Maria dos Anjos, de Franca, o frei Eduardo Schiehl pede a colaboração da sociedade com a doação de frangos. As doações podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira, 2.

De acordo com o homem, uma parceria entre as Paróquias São Judas Tadeu; localizada na rua Francisco Marques, 763, na Vila Raycos, e Sagrada Família; localizada na rua Almirante Barroso, 955, no Jardim Dermínio, está sendo realizada em prol dessa arrecadação, sendo esses os pontos de entrega dos frangos. O frei prevê a necessidade de pelo menos 800 frangos, que serão vendidos na própria quermesse.

“A partir de segunda-feira, você pode deixar o seu frango e depois nós vamos limpar e preparar, de uma forma muito carinhosa. Nos ajude. Ajude a formação franciscana”, diz o frei.

Quermesse Franciscana