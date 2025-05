Homem paga compra com nota falsa e vai parar na delegacia

Um homem de 38 anos foi levado à delegacia na noite dessa terça-feira, 27, após realizar uma compra com uma nota falsa de R$ 100 em um supermercado na cidade de Pedregulho.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o suspeito realizou uma compra no valor de R$ 36,91, efetuou o pagamento com a nota de R$ 100 e recebeu R$ 63,09 de troco. Após finalizar a compra e sair do estabelecimento, a atendente levou a cédula até o proprietário do mercado, que desconfiou da autenticidade do dinheiro.

Ao analisar a nota com mais atenção, o comerciante confirmou que se tratava de uma cédula falsa e acionou imediatamente a Polícia Militar.