Moto é atingida por ônibus e condutor fica ferido em Franca

Um motociclista de 39 anos ficou ferido na noite desta terça-feira, 27, após ser atingido por um ônibus na avenida Francisco Ermando Pulicano, no Residencial Palermo, em Franca.

De acordo com informações de testemunhas, o ônibus da empresa São José atravessava a avenida e chegou a parar para aguardar o fluxo de veículos. No momento em que o motorista avançou, ele não percebeu a aproximação de uma Honda Biz, que seguia pela via com preferência, e acabou colidindo com a motocicleta.

Após perceber o impacto, o motorista do coletivo freou rapidamente, o que evitou que o motociclista fosse atropelado.