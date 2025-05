Briga de casal mobiliza PM duas vezes em Cristais Paulista

Uma briga de casal mobilizou equipes da Polícia Militar duas vezes na noite dessa terça-feira, 27, no município de Cristais Paulista. As ocorrências aconteceram no bairro Jardim Recreio e foram motivadas por denúncias de vizinhos preocupados com a situação.

A primeira chamada ocorreu após relatos de que um homem, sem camisa e armado com uma faca, estaria bastante alterado nas proximidades. Ao chegar ao local indicado, os policiais não conseguiram localizar o suspeito.

Minutos depois, uma nova solicitação foi feita, informando uma briga de casal na mesma região. Ao chegarem à residência, os PMs encontraram o homem com uma faca de cozinha nas mãos. Ao perceber a aproximação da equipe, ele jogou a arma no chão.