Franca: briga por película acaba em agressão em loja no shopping

Uma discussão causada por conta do preço de uma película de celular terminou em agressões e insultos contra duas vendedoras, uma de 38 e outra de 20 anos, na noite desta terça-feira, 27, em uma loja de acessórios no shopping localizado no Residencial Amazonas, zona oeste de Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma cliente, acompanhada do marido, entrou na loja para adquirir uma película. Ao ser informada pela vendedora de que havia apenas uma opção disponível no valor de R$ 110, a mulher se irritou imediatamente, passando a questionar o preço com tom agressivo.

Mesmo tentando explicar que não tinha autonomia para alterar valores, a funcionária teria sido acusada pela cliente de “estar tentando roubá-la” e de “fazer pouco caso”. Percebendo que a situação estava saindo do controle, ela chamou a vendedora responsável pela loja para tentar intervir.