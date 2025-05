Abertura de MEIs cresce 40% em Franca no período de um ano

A economia de Franca segue aquecida. Dados recentes da Fundação Seade, analisados junto aos números dos últimos 12 meses, mostram que o município acompanha a tendência do estado de São Paulo na geração de novos negócios, com destaque para o setor de serviços e comércio.

De acordo com o levantamento, o Estado de São Paulo registrou mais de 516 mil novas empresas entre abril de 2024 e março de 2025. Desse total, 69,4% pertencem ao setor de serviços, evidenciando uma mudança no perfil econômico, com foco cada vez maior nas atividades profissionais, transporte, saúde e serviços especializados.

Crescimento também se reflete em Franca

Os dados específicos de Franca, obtidos no balanço de geração acumulada em 12 meses, revelam um movimento semelhante. O número de MEIs (Microempreendedores Individuais) teve uma escalada expressiva, saltando de 8.806 em março de 2024 para 12.182 em fevereiro de 2025, um aumento de quase 40% no período.