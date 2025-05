Livro sobre inclusão de jovem com Down será lançado neste sábado

A escritora Cirlene de Pádua lança neste sábado, 31, às 16h, na Galeria de Artes NoLeGart, localizada na rua Líbero Badaró, 1.624, no centro de Franca, o livro “O Diário de Ceci”, obra que narra a vivência de uma jovem com Síndrome de Down e seu processo de superação com o apoio da família e dos amigos. O evento é gratuito e terá sarau lítero-musical, apresentação de coral, contação de histórias e entrega de exemplares autografados.

Com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Prefeitura de Franca, foram produzidos 300 exemplares do livro e mais 15 unidades em braille, garantindo acessibilidade também para pessoas com deficiência visual.

A obra busca, além de contar uma história de vida, conscientizar sobre a inclusão, combater estereótipos e promover a aceitação social. A inspiração veio da convivência da autora com crianças e jovens atendidos em uma clínica de fisioterapia que ela frequentava junto ao marido, em reabilitação de um AVC.