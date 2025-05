Somente 11% dos francanos tomaram a vacina da gripe

A Secretaria de Saúde de Franca reforça a importância da vacinação contra a gripe e amplia a campanha para as creches da cidade. A imunização está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Desde o início da campanha, em abril, foram aplicadas 39.023 doses, o que representa cerca de 11% da população de Franca.

Com a chegada do frio, o risco de doenças respiratórias aumenta, o que reforça a necessidade de buscar proteção. “A vacina é o meio mais eficaz de as pessoas se protegerem contra os sintomas graves das doenças”, alerta Waléria Mascarenhas, secretária da Saúde.

A vacina pode ser aplicada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nos núcleos de ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h. Além do público geral, têm prioridade crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas e imunossupressão. É necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação.