Franca Basquete vence o Flamengo no Rio e empata o playoff

O Sesi Franca Basquete venceu o Flamengo por 85 a 78 na noite desta terça-feira, 27, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ), pelo playoff das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com o resultado, a equipe francana empatou a série melhor de cinco jogos, com uma vitória para cada lado. O time carioca havia vencido o primeiro confronto em Franca.

As duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 29, às 20h, no mesmo local. O quarto duelo será em Franca, no domingo, 1º. O quinto confronto, se necessário, está marcado novamente para o Rio de Janeiro, na próxima terça-feira, 3.

O jogo