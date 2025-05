'Sem pauta feminista': Câmara barra projeto contra discriminação

A Câmara Municipal de Franca rejeitou, nesta terça-feira, 27, um projeto de resolução apresentado pela vereadora Marília Martins (PSOL) que pretendia incluir, no regimento interno da Casa, a proibição de qualquer discriminação relacionada à condição de gênero, raça, etnia, deficiência, religião ou orientação sexual. A proposta recebeu cinco votos favoráveis e nove contrários. Acabou arquivada.

O projeto acrescentava a alínea “i” ao artigo 5º da Resolução nº 256, de 2003, estabelecendo que seria vedado “impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos de parlamentar mulher cisgênero ou transgênero e de sua assessoria, bem como praticar qualquer discriminação relacionada à sua condição de gênero, cor, raça, etnia, deficiência, religião ou orientação sexual”.

A rejeição do texto gerou forte discussão entre os vereadores, principalmente entre a autora do projeto e o vereador Fransérgio Garcia (PL). Para ele, a proposta criaria privilégios para um grupo específico e seria desnecessária, pois a Constituição Federal já garante a igualdade de todos. “Quando se pega um determinado gênero e o exclui do artigo 5º da Constituição, comete-se uma desigualdade”, argumentou.