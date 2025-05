Sessão tomada por discussões tem projeto que cria cargos aprovado

O projeto cria três funções gratificadas: Diretor Auditor do Departamento de Conformidade, Corregedor-Geral do Legislativo e Controlador Ouvidor Geral do Legislativo, além do cargo efetivo de Analista de Controle Interno, que será preenchido por meio de concurso público. Aprovada por unanimidade no primeiro turno, a matéria passará por segunda votação.

Viagem com terceiros e penalização para terceirizados

Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que autoriza profissionais terceirizados a acompanhar vereadores em viagens institucionais, quando houver justificativa para a necessidade de apoio técnico, logístico ou administrativo.

A segunda mudança proposta responsabiliza os prestadores de serviços terceirizados em casos de uso indevido de dinheiro público ou problemas na prestação de contas. De acordo com o projeto, a intenção é incluir essa regra nos contratos para garantir o uso correto dos recursos públicos. Dessa forma, se comprovada uma irregularidade por parte do prestador, será possível aplicar um desconto no valor do contrato referente ao problema identificado.