Câmera registra batida entre entregadores na Hélio Palermo; VEJA

Uma batida entre dois entregadores terminou com uma mulher ferida no sábado, 24, na avenida Doutor Hélio Palermo, na Vila Duque de Caxias, em Franca. O vídeo de uma câmera de segurança que flagrou o acidente foi divulgado apenas nessa segunda-feira, 26.

Nas imagens, é possível ver um entregador trafegando pela avenida no sentido Centro. Ele fez uma conversão proibida, avançou o sinal de parada obrigatória e entrou na contramão. Em seguida, colidiu de frente com uma motociclista que vinha no sentido contrário.

A mulher ficou ferida com a batida e foi socorrida por equipes de emergência.