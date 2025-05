Prefeitura de Franca decreta tombamento do prédio da fábrica MSM

O prefeito de Franca, Alexandre Ferreira (MDB), assinou decreto de tombamento do prédio onde funcionou a indústria MSM, tradicional fábrica de saltos, solados e placas de borracha, nessa terça-feira, 27. O imóvel fica localizado entre as avenidas Rio Branco e Santos Dumont, no bairro da Estação.

O decreto de tombamento publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 28, foi assinado pelo prefeito ao lado de membros do Condephat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico) de Franca, que realizou um estudo minucioso sobre o prédio e contou com a anuência e colaboração dos proprietários do imóvel.

“Nós estamos tombando um imóvel que faz parte da história da nossa cidade e que conta um pouco de como Franca era, mantendo as características originais e proporcionando um grande centro comercial no local, tornando-se parte da revitalização que estamos fazendo na Estação, a partir da Mogiana e da praça Sabino Loureiro”, disse o prefeito.