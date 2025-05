Vestibular da Fatec tem 200 vagas; últimos dias de inscrições

O prazo para inscrição no Vestibular 2025 – 2º semestre da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) “Dr. Thomaz Novelino”, em Franca, está chegando ao fim. As inscrições seguem abertas até 6 de junho.

São 200 vagas disponíveis para cinco cursos superiores de tecnologia gratuitos, com turmas nos períodos da manhã e da noite, além da modalidade EAD (Educação a Distância).

Os interessados devem se inscrever pelo site (clique aqui). É cobrada uma taxa de R$ 50,00.

Cursos oferecidos:

Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Manhã e Noite)

Desenvolvimento de Software Multiplataforma (Noite)

Gestão da Produção Industrial (Manhã e Noite)

Gestão de Recursos Humanos (Manhã e Noite)

Gestão Empresarial – EaD

Cronograma: