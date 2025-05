PM acusado de homicídio afirma que disparo foi acidental

O cabo Artur Filgueiras Cintra, policial militar acusado de matar um suspeito durante uma abordagem, prestou depoimento em audiência e afirmou que o disparo foi acidental. Segundo ele, tudo aconteceu após uma perseguição que teve início em Orlândia e se estendeu por outras cidades da região.

De acordo com o relato do policial, o homem teria saído do veículo agachado, com as mãos erguidas, quando, de forma repentina, levou uma das mãos ao corpo. Nesse instante, o PM diz ter sentido um solavanco no braço que resultou no disparo.

“Não tive intenção de atirar. Foi um disparo acidental. Assim que percebi, comuniquei meu parceiro que a arma havia disparado e que, infelizmente, o tiro parece ter acertado a cabeça do rapaz”, declarou Artur, durante o depoimento.