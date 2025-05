Vereador sugere que Câmara use emendas para transporte gratuito

Durante seu discurso, o emedebista apresentou dois documentos em slides. O primeiro comparava ônibus a combustão com os elétricos. O segundo propunha a implementação de tarifa zero nos fins de semana em Franca.

Ainda segundo o levantamento do vereador, 50% dos usuários não pagam passagem por conta das gratuidades disponíveis. Assim, apenas 6 mil pessoas — sendo 5 mil no sábado e 1 mil no domingo – pagam pelo serviço. Considerando que cada passagem custa R$ 5 e que cada pessoa faz duas viagens (ida e volta), o gasto individual é de R$ 10. Multiplicando esse valor pelos 6 mil pagantes, o total arrecadado no fim de semana chega a R$ 60 mil.

Quando se multiplicam os R$ 60 mil gastos por fim de semana pelas 52 semanas do ano, o total chega a cerca de R$ 3.120.000,00 anuais. A proposta de Tidy é que cada vereador destine R$ 200 mil de suas emendas impositivas para custear o transporte gratuito aos sábados e domingos.

“Se cada vereador destinar R$ 200 mil de sua impositiva, nós atingiríamos os R$ 3 milhões que é apontado pelo custo que é operacional do transporte em nossa cidade (...) a gente tem a possibilidade de proporcionar à cidade de Franca um diferencial no transporte público, que foi tão criticado”, sugeriu Marcelo Tidy.