Suspeito de agredir idoso se apresenta à polícia e nega empurrão

O gerente de obras Felipe Bizon de Andrade, de 36 anos, acusado de agredir o idoso Marcos Antônio de Andrade, de 80 anos, na Vila Santa Cruz, em Franca, se apresentou na manhã desta terça-feira, 27, na CPJ (Central de Polícia Judiciária) da cidade. Durante o depoimento, ele negou ter empurrado o idoso, que sofreu fraturas no braço e perna.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Davi Abmael Davi, o acusado alegou que havia, há cerca de três meses, combinado com o idoso o uso temporário de água e energia elétrica para a realização de uma obra vizinha. Tudo teria transcorrido bem até o dia da discussão.

De acordo com sua versão, no dia do ocorrido, o idoso foi até ele cobrar o pagamento combinado. Felipe afirmou ter quitado a dívida diretamente com a neta do idoso, mas Marcos discordou e insistiu na cobrança, ficando exaltado.