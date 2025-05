Entidades abrem vagas na área da educação infantil em Franca

Duas instituições sociais da cidade de Franca estão com processos seletivos abertos para contratação de profissionais na área da educação infantil. As vagas são oferecidas pela Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca e pela Associação Solidária Futuro Feliz, ambas qualificadas como OSC (Organizações da Sociedade Civil) e atuantes no setor educacional sem fins lucrativos.

A Pastoral do Menor e Família da Diocese de Franca anunciou a abertura de duas vagas na unidade Creche Luciene Ribeiro, localizada no Jardim Martins. As oportunidades são:

• Educador(a) – 1 vaga

Salário: R$ 2.700,00

Benefícios: Vale alimentação (R$ 199,12), refeição na unidade, assistência à saúde, seguro de vida e credencial plena no Sesc Franca

Requisitos: Formação completa em Pedagogia ou Magistério

Carga horária: 44 horas semanais

Vaga disponível para PCD