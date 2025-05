Além de Delfinópolis, foram selecionadas as vilas de Antônio Prado (RS), Cocanha (SP), Conceição de Ibitipoca (MG), Grão Mogol (MG), Leoberto Leal (SC), Linha Bonita (RS) e Piraí (SC). Duas seguirão para a etapa final e, caso sejam eleitas, passarão a integrar oficialmente a rede internacional da ONU Turismo, composta por 254 membros ao redor do mundo.

O município de Delfinópolis foi um dos oito destinos brasileiros selecionados para representar o Brasil no prêmio “Melhores Vilas Turísticas” da ONU Turismo. A premiação reconhece vilas que se destacam internacionalmente pela promoção do turismo sustentável, valorização cultural e preservação ambiental.

O prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo (MDB), comemora a indicação do município para representar o Brasil em um cenário global. “Estar entre as selecionadas é um marco histórico para Delfinópolis. Essa conquista é fruto do trabalho coletivo da nossa comunidade, que cuida com carinho da nossa cultura, da nossa natureza e da nossa identidade canastreira”.

Delfinópolis, que faz parte da Ameg (Associação República dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande), reconhecida por seu vínculo com a Cultura Canastreira, se destaca pela produção do tradicional Queijo Canastra, considerado Patrimônio Cultural Imaterial pela Unesco, e pelas iniciativas comunitárias como o grupo de artesãs “Arteiras da Canastra”, que preservam a identidade local por meio do artesanato com materiais naturais. A produção agrícola de banana e soja também reforça sua importância econômica e cultural na Serra da Canastra.

O município de Delfinópolis fica no Sudoeste de Minas Gerais, a 93 km de Franca. Uma viagem de carro tem duração de 1h30.

Critérios