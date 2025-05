Sesi Franca tenta igualar série contra o Flamengo nesta terça

O Sesi Franca Basquete enfrenta o Flamengo, na noite desta terça-feira, 27, às 20h, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro, pela segunda partida do playoff das semifinais do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

A equipe paulista vai em busca de uma vitória após perder o primeiro confronto da série melhor de cinco jogos em Franca (107 x 93). O time carioca tem a vantagem de realizar três partidas em casa. O terceiro duelo será nesta quinta-feira, 26. Se necessário, o quarto jogo será em Franca e o quinto no Rio.

A delegação francana está no Rio de Janeiro desde domingo, em preparação para as duas partidas na capital fluminense. O técnico Helinho Garcia comandou dois treinos no local do jogo para tentar a reabilitação no playoff. “Fizemos uma série de trabalhos e o importante é saber onde nós temos que melhorar, acertar e fazer o nosso melhor em busca da vitória”, disse o treinador.