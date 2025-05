Jovem sofre acidente grave em cruzamento: 'Quase perdi o pé'

Uma jovem de 21 anos ficou gravemente ferida após um acidente de moto ocorrido na tarde desta segunda-feira, 26, por volta das 12h, no cruzamento entre as ruas Modestino Gomes e Ceará, no bairro Jardim Bueno, em Franca. Segundo familiares, a vítima, Jéssica Lívia Félix dos Santos, estava em uma motocicleta Honda Biz com o namorado, Guilherme Augusto Bernardes da Silva, quando foi atingida por um carro branco em alta velocidade.

De acordo com relato da mãe de Jéssica, a jovem seguia para comprar leite para sua filha de 7 meses e tentava acessar a avenida Alonso y Alonso quando foi atingida. “Aquele pedaço tá muito perigoso e ninguém faz nada”, afirmou Elaine Félix, mãe de Jéssica.

Com o impacto, Jéssica sofreu ferimentos graves. “A pele do pé ficou muito feia, o osso ficou exposto, e uma parte do pé descolou. Ela levou seis pontos na cabeça e quase perdeu o pé, segundo os médicos”, relatou. O namorado teve ferimentos leves, com a unha do dedão arrancada.